Arrivano i parchi a tema targati Netflix: il debutto a Filadelfia

Ci chiameranno ‘Netflix Houses’ i nuovi parchi a tema che verranno aperti dalla piattaforma di streaming a partire dagli Stati Uniti. Si tratterà di complessi di intrattenimento dislocati su 9mila metri quadrati che raccoglieranno diverse attività attorno ai contenuti Netflix.

I visitatori verranno ‘catapultati’ nelle realtà delle serie più conosciute tra escape room, percorsi immersivi, mini-golf, esperienze VR, negozi e ristorazione. Tra le particolarità, si legge su L’Echo Touristique, l’ingresso gratuito: ogni visitatore pagherà per l'esperienza che consuma, oppure potrà scoprire attività gratuite.

La prima apertura è prevista a Philadelphia (con un festival dedicato alla serie Mercoledì, il prossimo mese di novembre e a seguire ci saranno Dallas e Las Vegas.