Baleari: record di arrivi, ma crolla la spesa dei turisti

Estate alle isole Baleari da afflusso record di turisti, ma la spesa media e la durata delle vacanze sono diminuite drasticamente. Inversione di tendenza rispetto ai dati del 2024, nell’arcipelago spagnolo, che da inizio anno a fine luglio, ha accolto oltre 9 milioni di vacanzieri.

Questo indica un potenziale record annuale superiore ai 18,7 milioni registrati nell'intero 2024, secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Statistica. Tuttavia la spesa turistica si è ridotta considerevolmente, con una caduta del 30% degli introiti. Si riduce anche la durata dei soggiorni medi, ormai scesa a cinque giorni. L'alta stagione ha comunque segnato un'occupazione alberghiera intorno al 90%.

Roberto Saoncella