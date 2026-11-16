Il Wttc prevede un contributo del turismo pari a 3,54 trilioni di dollari nelle Americhe nel 2026

Secondo i dati illustrati di recente dalla presidente del Wttc Gloria Guevara, a un evento fieristico in Messico, nel 2025 il turismo ha contribuito per un totale di 3,5 trilioni di dollari al prodotto interno lordo delle Americhe, pari all'8,6% dell'economia regionale, sostenendo 51,2 milioni di posti di lavoro. Per il 2026, il contributo è destinato a raggiungere i 3,54 di trilioni di dollari e il numero di posti di lavoro salirà a 52,1 milioni: una tendenza di crescita moderata, ma stabile, in un contesto internazionale caratterizzato dall'incertezza.

La spesa dei visitatori domestici crescerà dell'1,9%, raggiungendo circa 2,09 trilioni di dollari, mentre quella dei visitatori internazionali registrerà una flessione del 2%. Questa divergenza rappresenta il principale campanello d'allarme del rapporto. Il turismo domestico sostiene l'attività, ma il viaggiatore proveniente dall'estero spende meno, in linea con i dati di altri mercati che evidenziano un indebolimento dei viaggi a lungo raggio e un maggiore peso degli spostamenti verso destinazioni vicine, ha spiegato Guevara.

Il Messico, con una spesa turistica leisure pari 237,6 milardi di dollari, si colloca al quarto posto nel mondo in questa categoria. Inoltre, nel 2026 gli americani dovrebbero effettuare circa 150 milioni di viaggi all'estero, scegliendo il Messico come prima destinazione internazionale.

La connettività aerea è emersa come una delle principali sfide. L'America Latina e i Caraibi dispongono di circa 2.020 rotte internazionali tra aeroporti, contro le 9.530 dell'Europa occidentale, e solo il 63% dei passeggeri internazionali della regione vola direttamente verso la propria destinazione. La dipendenza dai voli in coincidenza fa aumentare i prezzi, allunga i tempi di viaggio e limita la competitività delle destinazioni, soprattutto di quelle più piccole o lontane dai principali hub.