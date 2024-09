La tempesta Boris manda in tilt i trasporti in Europa centrale

Trasporti in tilt in Europa centrale e orientale a causa della tempesta Boris. Forti raffiche di vento, precipitazioni e inondazioni hanno messo in ginocchio diversi Paesi, colpendo in modo severo Polonia, Repubblica Ceca, Austria, Romania e le aree meridionali della Germania.

Le alluvioni hanno mandato in tilt il traffico ferroviario in Germania, Polonia e Repubblica Ceca, riporta Travel Mole.

A Vienna è stata sospesa la circolazione dei servizi di trasporto metropolitano, mentre diversi disagi hanno interessato le crociere fluviali in corso sul Danubio.