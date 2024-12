Il mercato italiano è uno dei pilastri per il turismo delle Maldive e Visit Maldives, guidata da Ibrahim Shiuree, ceo di Maldives Marketing and Public Relations Corporation (Mmprc), continua a investire per sviluppare strategie mirate, di marketing e formative, con l’obiettivo di consolidare il ruolo delle isole come destinazione di riferimento per i viaggiatori italiani.

“Visit Maldives - ha spiegato Shiuree - è costantemente impegnata nella creazione di campagne innovative per rafforzare il marchio Maldive in un mercato sempre più competitivo. Iniziative come la partecipazione al TTG di Rimini e l’imminente presenza all’Eudi Show 2025 dimostrano l’impegno verso il mercato italiano. Durante il TTG di Rimini 20 aziende maldiviane hanno presentato l’ampia gamma di esperienze offerte dalle isole, dai resort di lusso al turismo sostenibile. Questo approccio garantisce una visione completa delle possibilità che l’arcipelago può offrire. L’Eudi Show, invece, rappresenta un’occasione per rafforzare i legami con il settore subacqueo, un segmento fondamentale per le Maldive”.

I webinar e gli educational

Il ceo ha poi sottolineato l’importanza dei trade webinar e della formazione per i professionisti. “Tra le iniziative più recenti - ha ricordato - spiccano i webinar Discover Maldives, pensati per le agenzie di viaggi italiane. Gli incontri digitali offrono una panoramica delle esperienze uniche disponibili: viaggi di lusso, vacanze per famiglie, lune di miele e turismo ecologico. Con educational e presstour, inoltre, offriamo un’esperienza immersiva per comprendere appieno l’unicità della nostra destinazione, dalla bellezza naturale alla ricchezza della vita marina”.