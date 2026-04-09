Marocco, primo trimestre da record a +7%

Il Marocco ha accolto 4,3 milioni di turisti nei primi tre mesi di quest'anno, con un aumento del 7% rispetto all'anno precedente, ha dichiarato venerdì il ministero del Turismo, nonostante le tensioni nel Golfo abbiano pesato sul traffico aereo e sui costi di viaggio a livello globale. Come riporta Reuters, per il solo mese di marzo, il Paese ha registrato un aumento del 18% degli arrivi turistici, sempre secondo la dichiarazione del ministero.

Il ministero ha attribuito la crescita al rafforzamento dei collegamenti aerei, alla diversificazione dei mercati di provenienza e al miglioramento dell'offerta di alloggi e intrattenimento. Secondo i dati dell'autorità di regolamentazione dei cambi, le entrate derivanti dal turismo hanno raggiunto i 21,4 miliardi di dirham (2,3 miliardi di dollari) alla fine di febbraio, con un aumento del 22,2% rispetto all'anno precedente.

Lo scorso anno il Marocco è stato il paese più visitato in Africa con 19,8 milioni di turisti, e punta a raggiungere 26 milioni di visitatori entro il 2030, anno in cui ospiterà, insieme a Spagna e Portogallo, la Coppa del mondo Fifa.