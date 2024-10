Mitsotakis: “Sostenibilità,qualità e diversificazione:la Grecia guarda al futuro”

Il turismo si riconferma una priorità strategica per la Grecia. Questo quanto chiarito dal primo ministro Kyriakos Mitsotakis durante la conferenza ‘Reimagine Tourism in Greece’. Mitsotakis ha colto l’occasione per affrontare un tema del quale si tratta molto in questi mesi, quello dell’overtourism.

Secondo il primo ministro, tuttavia, la Grecia non soffre di questo problema: “La Grecia affronta alte concentrazioni di turisti in destinazioni specifiche durante i mesi di punta, ma l’overtourism come problema sistemico che causa disordini locali non è un nostro problema”.

Mitsotakis ha spiegato che alcune destinazioni come Santorini e Mykonos affrontano sfide infrastrutturali durante le stagioni di punta, ma questi problemi sono gestibili. Mitsotakis ha sottolineato l’importanza di adottare strategie atte a distribuire i flussi di visitatori in modo più uniforme durante l’anno e nelle diverse regioni della Grecia.

Cambio di passo

Come riporta Traveldailynews, il primo ministro ha quindi evidenziato un cambiamento fondamentale nella strategia turistica della Grecia: evitare di concentrarsi esclusivamente sul numero di turisti e invece enfatizzare la qualità dell’esperienza. “Non è il numero totale di arrivi che conta, ma il fatturato totale e la spesa pro capite”.

Per questo, la Grecia sta cercando di attrarre turisti che spenderanno di più durante il loro soggiorno, contribuendo a un più elevato impatto economico. Questo cambiamento comporta anche una gestione delle risorse turistiche della Grecia più sostenibile.

Mitsotakis ha riconosciuto che, sebbene sia teoricamente possibile accogliere più turisti con infrastrutture migliorate, la vera domanda è se la Grecia voglia più visitatori o un approccio più mirato per attrarre turismo di alto valore.

Infrastrutture da migliorare

Uno dei problemi più urgenti affrontati da Mitsotakis è stata la necessità di migliorare le infrastrutture nelle destinazioni più gettonate. Isole come Santorini e Mykonos hanno dovuto affrontare problemi di flussi turistici eccessivamente concentrati durante i mesi estivi. “La ricettività di queste isole viene costantemente messa alla prova. Il miglioramento dei servizi di base come la gestione dei rifiuti, l’approvvigionamento idrico e il potenziamento delle infrastrutture di trasporto, è essenziale per supportare una crescita sostenibile in queste aree”. Mitsotakis ha osservato che gli investimenti in infrastrutture, tra cui aeroporti, strade e terminal crociere ammodernati, hanno già avuto un impatto significativo sul modo in cui viene gestito il turismo.

Oltre l’alta stagione

Nel tentativo di gestire il turismo in modo più sostenibile, il Governo greco sta lavorando per estendere la stagione turistica oltre i tradizionali mesi estivi. Distribuendo gli arrivi turistici in modo più uniforme durante tutto l’anno, la Grecia può alleviare la pressione sulle infrastrutture durante i periodi di punta e aumentare i benefici economici per le comunità locali.

Mitsotakis ha indicato Creta e Atene come esempi eccellenti di destinazioni che sono riuscite ad attrarre visitatori tutto l’anno. La strategia include la promozione di forme alternative di turismo, come il turismo del benessere, il turismo culturale e il turismo d’avventura, che attraggono diversi segmenti di mercato.

Mitsotakis ha poi ribadito che, mentre la Grecia accoglie più visitatori, deve garantire che la crescita non avvenga a spese dell’ambiente o delle comunità locali.

Un’altra componente chiave della strategia è la diversificazione del mercato. Mitsotakis ha parlato degli sforzi per attrarre visitatori da mercati emergenti come Cina e India, che rappresentano significative opportunità di crescita. Questi mercati dipendono meno dal tradizionale turismo estivo e sono più interessati al turismo culturale ed esperienziale.

Uno sguardo al futuro

La strategia del Paese sarà guidata da qualità, sostenibilità e inclusività. La vision per il futuro del turismo greco è quella di bilanciare la crescita con la tutela ambientale, assicurando che la Grecia rimanga una destinazione attraente per le generazioni a venire.