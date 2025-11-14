Öbb, pronta la nuova linea Koralmbahn: da Trieste a Vienna in meno di 7 ore

Una nuova linea ferrovia per le Ferrovie Federali Austriache. Debutterà il prossimo 14 dicembre la linea Koralmbahn di Öbb, che collegherà Klagenfurt e Graz attraverso il tunnel di Koralm, il sesto tunnel ferroviario più lungo del mondo.

Grazie al nuovo tunnel, il tempo di viaggio in treno fra le due città capoluogo, rispettivamente della Carinzia e della Stiria, Klagenfurt e Graz, si ridurrà da 3 ore a soli 41 minuti.

Anche i collegamenti dall’Italia all’Austria beneficeranno della nuova linea: da Venezia si arriverà a Vienna in 7 ore e 10 minuti (invece di 7:40 ore) e da Trieste in 6 ore e 38 minuti (invece di 9:18 ore); Gratz sarà raggiungibile in meno di 5 ore sia da Trieste che da Venezia. E proprio il 14 dicembre prossimo ci sarà la prima partenza da Trieste per Vienna che correrà sulla nuova linea.

In Austria, con l’entrata in vigore del nuovo orario ferroviario europeo il 14 dicembre 2025, le ferrovie Öbb amplieranno la propria offerta nel trasporto a lunga percorrenza di circa il 30%. Tra Vienna e Klagenfurt saranno 26 anziché 10 i collegamenti giornalieri, mentre tra Vienna e Graz la frequenza sarà di 33 collegamenti giornalieri (rispetto ai 18 attuali); 29 collegamenti al giorno uniranno Graz a Klagenfurt.

Come parte della nuova linea meridionale, il tratto ferroviario del Koralm rafforzerà il corridoio Baltico-Adriatico in Europa anche per il trasporto di merci.