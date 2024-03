Olimpiadi di Parigi, la richiesta di voli si impenna: l’analisi di Sojern

Partita già da tempo, cresce di giorno in giorno la ricerca di voli per Parigi in vista delle prossime Olimpiadi, che si svolgeranno nella capitale francese dal 26 luglio all’11 agosto 2024. In base ai dati forniti dalla piattaforma di marketing digitale Sojern la domanda turistica verso la Francia è immediatamente aumentata in modo significativo già a partire dal 30 novembre scorso, quando sono stati messi in vendita i biglietti per i 33° Giochi Olimpici. Non solo le ricerche di voli, ma anche le prenotazioni per Parigi sono aumentate del 125% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

La maggior parte dei viaggiatori prevede di partire da Parigi il giorno della fine delle Olimpiadi, evidenziando che probabilmente molti provengono da Paesi in cui le aziende non offrono ferie prolungate, come gli Stati Uniti. Inoltre, con una durata media di viaggio di 11 giorni rispetto ai 13,2 del 2023, è chiaro che i Giochi sono all’origine della motivazione di viaggio.

Usa al primo posto

Secondo i dati di Sojern sulle prenotazioni dei voli, il 23,8% delle prenotazioni durante il periodo olimpico per Parigi proviene dagli Stati Uniti, il che ne fa il primo Paese di origine a livello internazionale, seguito da Canada, Regno Unito, Giappone e Spagna.

Gli Stati Uniti sono stati in testa al medagliere sia alle Olimpiadi del 2020 che a quelle del 2016, un’altra motivazione che potrebbe stimolare alla domanda i cittadini statunitensi.