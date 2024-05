Russia e India aprono alla possibilità di viaggi visa-free

A giugno Russia e India inizieranno le discussioni sulla possibilità di far viaggiare i loro cittadini senza visto, almeno per quanto riguarda i tour di gruppo, con l’obiettivo di finalizzare un accordo bilaterale entro la fine dell’anno.

Nel suo discorso al Forum economico internazionale ‘Russia - Mondo islamico: KazanForum 2024’, tenutosi la scorsa settimana, il rappresentante del governo russo ha sottolineato che il raggiungimento di un accordo con l’India potrebbe rispecchiare gli ottimi risultati ottenuti dai partenariati turistici senza visto con Cina e Iran.

Questa proposta per il turismo visa-free tra Russia e India, spiega eTurboNews, è stata inizialmente avanzata nel 2022 dal presidente russo Vladimir Putin durante un incontro con il primo ministro indiano Narendra Modi al vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO) in Uzbekistan, con Putin che sottolineava la necessità di accelerare i negoziati su questo argomento. La Russia ha lanciato il turismo di gruppo senza visto con Cina e Iran nell’agosto dello scorso anno.