L’Italia cresce del +5% nel numero di arrivi alle Seychelles da inizio 2025, e nel 2024 si è configurato come uno dei primi mercati del Paese, dopo Russia, Germania e Regno Unito.

“Siamo orgogliosi di vedere che il mercato italiano continua a dimostrare grande affetto per il nostro arcipelago, con una crescita del 5% rispetto allo scorso anno. Questo ci spinge a rafforzare il nostro impegno nel promuovere un turismo autentico e sostenibile.” dice Danielle Di Gianvito marketing representative di Tourism Seychelles in Italia.

Fra le novità, l’ampliamento dei collegamenti tra Abu Dhabi e le Seychelles, che rendono l’arcipelago ancora più raggiungibile per i viaggiatori italiani e internazionali, grazie alla partnership tra Etihad Airways e Air Seychelles.

Dal punto di vista alberghiero, sono in vista l’apertura del Avani Barbarons Seychelles Resort a Mahé, l’inaugurazione del lussuoso Cheval Blanc Seychelles sempre a Mahé e la riapertura dopo ristrutturazione dell’Indian Ocean Lodge a Praslin.

Da quest’anno viene introdotta, inoltre, una nuova regolamentazione di viaggio. Anche chi arriva per mare deve richiedere l'autorizzazione al viaggio, allineando le procedure a quelle già in vigore per chi arriva in aereo.