Spagna, si riaccendono le proteste contro i turisti

Continuano le proteste contro i turisti in Spagna. In vista della Pasqua si riaccendono le manifestazioni lungo il Paese contro gli arrivi incontrollati. Nel mirino, in particolare, gli affitti brevi.

Come nel caso di Maiorca, dove i residenti sono in agitazione per chiedere soluzioni contro la crisi immobiliare generata dalle locazioni turistiche.

Proprio a Maiorca, riporta euronews.com, ha sede il movimento Menys Turisme, Més Vida (Meno turismo, più vita), che promette ulteriori proteste da qui alla prossima estate per sensibilizzare sul tema e sulla progressiva gentrificazione delle destinazioni turistiche.

Ma il malcontento si registra anche tra le fila del turismo stesso. I dipendenti del settore alberghiero che operano nelle isole Canarie minacciano infatti un’ondata scioperi per una disputa in corso sui salari, troppo esigui per coprire il costo della vita nelle destinazioni

Sulla questione i due principali sindacati spagnoli (Comisiones Obreras e Unión General de Trabajadores), hanno proposto al Governo un incremento salariale del 7,75% per il comparto.