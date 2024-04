Svezia, la regione di Dalarna affascina le famiglie italiane

Rovaniemi ha un competitor in più. La Svezia punta oggi a internazionalizzare l’offerta di Santaworld, parco tematico dedicato a Babbo Natale, ma non solo. Elfi, trolls e le più fantasiose creature della mitologia nordica abitano infatti nei pressi del lago Siljian, nella parte centro-meridionale del Paese, raggiungibile via treno da Stoccolma.

“Boscolo Tours è stato fra i primi in Italia ad avvicinarsi alla regione di Dalarna - osserva Karin Melin, marketing consulting Gateway South - sicuramente una delle destinazioni ideali per le famiglie italiane, grazie anche al safari delle sue sette cascate, ai suggestivi circuiti hiking e golf, ma soprattutto per la presenza del villaggio di Nusnäs dove sono realizzati gli iconici cavalli di legno Dalahästen”.

Con 16,4 milioni di pernottamenti dall’estero nel 2023, la Svezia ha registrato una crescita del 10,9% sulla precedente stagione, ottenendo riscontri italiani anche nella regione di Göteborg (42.473 pernottamenti) e nel territorio nazionale della Lapponia (21.165, +35% sul 2022). “Nell’estremo nord stiamo lavorando per creare un collegamento aereo diretto su Luleå - aggiunge Melin - favorendo così un direzionamento dei flussi verso il suggestivo parco nazionale di Abisko”. A. C.