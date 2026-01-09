Tanzania, dalla Francia nuovo avviso alla prudenza dopo le elezioni

In occasione delle elezioni presidenziali e legislative del 29 ottobre 2025 in Tanzania si sono verificati violenti disordini in tutte le principali città continentali. Come riporta lechotouristique.com, la Francia ha rilasciato un nuovo richiamo alla prudenza il giorno 7 gennaio per viaggiatori e turisti francesi, invitando a “a mantenere un alto livello di vigilanza, a evitare assembramenti e gli spostamenti notturni”.

Il quadro contribuisce a una marcata instabilità politica interna, prosegue l’avviso francese: “La situazione politica mantiene un rischio elevato di manifestazioni difficili da prevedere”, analizza il Quai d’Orsay. “Qualora si verifichino, tali raduni possono comportare disagi come controlli stradali rafforzati da parte delle forze dell’ordine, interruzioni parziali o totali di internet, difficoltà di approvvigionamento (cibo, acqua, carburante) anche per più giorni e l’eventuale introduzione di coprifuoco”. Il quotidiano turistico aggiunge che anche il traffico aereo potrebbe essere influenzato, invitando a verificare i propri voli.

Per quanto riguarda, invece, l’Italia l’ultimo avviso della Farnesina tramite il sito Viaggiare Sicuri risale a un aggiornamento del 10 dicembre: “Alla luce dell’evoluzione del quadro di sicurezza, si raccomanda di prestare cautela negli spostamenti all’interno del Paese, evitando ove possibile quelli nelle ore notturne”.