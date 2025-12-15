Trenitalia France, migliorano frequenze e connessioni con l’Italia

Sarà un 2026 con un significativo potenziamento dell'offerta Trenitalia France. Dal 14 dicembre, infatti, la linea Parigi-Lione conta quattordici collegamenti al giorno andata e ritorno, “un aumento di frequenza che mira a rispondere alla crescente domanda sull'asse più vivace del mercato d’oltralpe”, fanno sapere dalla società. Migliorano anche le coincidenze verso altre destinazioni, in particolare da Marsiglia, con un primo treno che permetterà un collegamento ottimizzato verso Milano. Nel 2025, intanto, il Parigi-Milano, riaperto ad aprile, ha recuperato e migliorato il volume di clientela precedente alla frana. Quasi 600mila i viaggiatori trasportati, nei mesi di giugno, luglio e agosto, mentre in 4 anni di operatività in Francia, Trenitalia ha fatto muovere 4,7 milioni di passeggeri, su 3 linee che gestisce.