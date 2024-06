Turismo Irlandese e Ireland West Airport di scena oggi a Grassobbio

L’Irlanda di scena oggi a Grassobbio in occasione del workshop organizzato da Turismo Irlandese e dall’Ireland West Airport con l’obiettivo di far conoscere ad agenti e operatori italiani i territori parte della Wild Atlantic Way e delle Ireland’s Hidden Heartlands.

Collegato all’aeroporto di Orio al Serio da due voli settimanali operati da Ryanair, in calendario il lunedì e il giovedì, l’Ireland West Airport è la soluzione ideale per raggiungere numerose attrattive di una parte dell’Isola di smeraldo tra quelle meno esplorate.

Valore aggiunto dell’evento, la presenza di 30 realtà irlandesi rappresentative delle risorse presenti nelle differenti contee di Donegal, Galway, Leitrim, Mayo, Roscommon e Sligo, distribuite tra la Wild Atlantic Way, che proprio nel 2024 festeggia i suoi primi 10 anni, e le Ireland’s Hidden Heartlands.

“Siamo lieti di poter mostrare le bellezze del cuore e della costa ovest d’Irlanda, in occasione del decimo anniversario del brand Wild Atlantic Way e per farlo al meglio, abbiamo invitato gli operatori a raccontare i loro luoghi, le esperienze e le attività, adatte a ogni tipo di viaggio. Queste regioni sono facilmente raggiungibili volando direttamente a Ireland West Airport Knock da Bergamo Orio al Serio con i voli Ryanair. Viaggiare fuori stagione, oltre a garantire maggiori disponibilità e tariffe più convenienti, aiuta le comunità locali a prosperare, creando posti di lavoro e sostenendo l’intera comunità”, commenta Marcella Ercolini, direttrice di Turismo Irlandese in Italia.