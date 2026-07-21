Il settore turistico outgoing tedesco è in ansia, sia per la crisi economica che per la guerra in Iran, ma i dati dei primi sei mesi in Italia lo confermano ancora come primo mercato di riferimento sia come numero di arrivi, sia per spesa economica.
Da gennaio a giugno i passeggeri partiti dai grandi aeroporti della Germania e diretti in Italia sono aumentati dell’1% sul 2025. Dopo un inizio anno sopra la media, con i primi 3 mesi che hanno fatto segnare un +7,5% di presenze rispetto l’anno precedente, a causa del conflitto in Medio Oriente la crescita si è un po’ rallentata. Secondo i dati diffusi dal turismo organizzato tedesco si nota, infatti, una forte propensione alle prenotazioni last minute per l’alta stagione, favorite anche da un leggero calo delle tariffe.
Roberto Saoncella
Remo Vangelista