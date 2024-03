Banner sito ttgitalia.com e newsletter TTG Report - Scarica i listini - Download price list

Scopri i formati, le posizioni e le tariffe per apparire su ttgitalia.com. Puoi scegliere di fare pubblicità sul nostro sito oppure inviare il tuo messaggio pubblicitario con la newsletter TTG Report inviata ogni giorno nella casella di posta elettronica di 80mila professionisti del turismo.

TTG Promotion - Scarica i listini - Download price list

Direct email marketing a una platea selezionata di 80mila protagonisti del turismo b2b.

Spotlight - Scarica i listini - Download price list

Lo Spotlight è un pubbliredazionale realizzato da un giornalista e pubblicato in un’apposita sezione del sito. Può contenere testi, foto e altri elementi multimediali che saranno montati e impaginati dalla redazione. Lo Spotlight inoltre, può raggiungere una maggiore visibilità pubblicando un banner di richiamo nella newsletter quotidiana TTG Report, oppure inviandolo via email come TTG Promotion al nostro database di 80mila professionisti del turismo.

OPPORTUNITÀ PUBBLICITARIE SUL GIORNALE

Listino TTG LUXURY magazine - Advertising rates TTG LUXURY magazine

Listini pubblicità e calendario uscite - Advertising rates and publication dates

BACK OFFICE PUBBLICITÀ

Catia Di Girolamo - Materiali Pubblicitari carta e web - Invio materiale pubblicitario

AGENTI

Cristina Biasioli

Enti regionali

Tel: 347 9034602

Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Sardegna, Trentino, Veneto e Friuli: scrivere a pubblicita@ttgitalia.com



Gerardo Donnarumma

Lazio, Marche, Umbria, Campania, Basilicata, Puglia, Molise, Abruzzo, Toscana e San Marino

Via Tolmino 9 - 00198 Roma

Tel: 06 99340243 - Cell: 340 7159509

Fax: 06 99340244