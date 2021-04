di Gaia Guarino

In un periodo di sofferenza per il turismo c'è chi, pur consapevole di andare incontro a un vero e proprio azzardo, non abbandona progetti e ambizioni. È il caso di Sara Rilli, titolare dell'agenzia Sogni e Vacanze 2.0 di Ripe San Ginesio, in provincia di Macerata.

"Fino al 2019 ho lavorato con un t.o. e avevo maturato il desiderio di avviare una mia attività", racconta. "Nonostante il momento difficile per il settore, ho deciso dar forma al mio pensiero perché sono convinta che il turismo si riprenderà".



E così Sara ha inaugurato la sua adv soltanto pochi giorni fa, riponendo tutta la sua fiducia nei vaccini, nei corridoi turistici, nei passaporti sanitari e soprattutto nell'impazienza di tornare a viaggiare. "Nelle persone c'è voglia di evasione - spiega - e, anche se ho appena aperto, vengono a trovarmi già dei clienti che chiedono consigli su dove andare e su come muoversi, sostanzialmente vogliono un'iniezione di fiducia".



L'idea

A spingere Sara nella realizzazione del sogno è stato anche il fatto che nel suo territorio non vi fosse più alcuna adv. Da qui la volontà di diventare un punto di riferimento per la provincia e nello specifico per l'alto-maceratese. "Le restrizioni cambiano di giorno in giorno e i clienti necessitano di certezze", ribadisce. "Punterò soprattutto sulla mia zona attraverso dei pacchetti su misura focalizzati sulle Marche. Includeranno percorsi naturalistici, passeggiate con guide certificate, cicloturismo e degustazioni".



Il futuro

Nel domani di Sogni e Vacanze 2.0 ci sono tante idee, ma adesso è tempo di muovere i primi passi. I post sui social per una comunicazione diretta, più avanti un sito web e tra qualche mese anche la possibilità di inserirsi in un network. "Valuterò la situazione generale che secondo me migliorerà del tutto tra il 2022 e il 2023 - conclude - e l'andamento delle vendite di questi itinerari di prossimità. La testa non smette mai di immaginare!".