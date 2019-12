GpStudios, arriva la doppia certificazione

09:21

La società di consulenza GpStudios, con una storia di quasi 20 anni alle spalle nel campo del turismo e della ristorazione, ha ottenuto la Iso 9001 e la Iso 21001: due certificazioni che ne attestano la qualità del lavoro e ne avvalorano l’esperienza sul campo.

I due standard Iso relativi alle certificazioni ottenute da GpStudios sono modelli riconosciuti a livello internazionale, e il loro obiettivo è di garantire un sistema di qualità certificato che porti un miglioramento dell’organizzazione e dei servizi erogati, e che permetta l’elaborazione di progetti di consulenza e formazione modulati sulle esigenze dei clienti.



“Un onore poter conseguire questo risultato – commenta il ceo di GpStudios, Giacomo Pini -. È un risultato corale che mi sento di condividere con i tanti clienti, amici e partner che ci hanno dato fiducia e continuano a farlo attraverso i progetti che condividiamo”.



“Gestire un business, di qualunque natura esso sia, è come intraprendere un viaggio – aggiunge -: la strada non sempre è dritta, a volte bisogna affrontare curve improvvise, gli imprevisti potrebbero manifestarsi di punto in bianco, ma se la destinazione da raggiungere è chiara, le soddisfazioni arrivano”.