Il turismo dopo il coronavirus, le previsioni di Expedia

09:16

Come sarà viaggiare nella Fase 2? Sarà possibile raggiungere Paesi vicini o saremo legati esclusivamente al turismo di prossimità? Ana Perdigao, director government & corporate affairs Eu di Expedia Group, ha provato a rispondere agli interrogativi oggi al centro delle discussioni degli esperti e dei ministri di tutta l'Unione Europea.

"Per quanto riguarda l'estate - ha detto in occasione di una diretta Facebook organizzata da Scai - in l'Italia e in altri paesi europei si vede al momento la possibilità di fare viaggi domestici, che daranno la possibilità di riscoprire zone meno conosciute".



Più difficile prevedere, invece, se sarà possibile uscire dai confini nazionali. "Speriamo sia possibile anche un turismo tra paesi vicini. Le discussioni in sede europea sono ancora in una fase iniziale e - ha aggiunto - indicazioni più chiare arriveranno solo alla fine del mese". A. D. A.