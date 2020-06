I designer per #milanoaiuta, al via la vendita online

09:04

Settanta artisti, tra designer e artigiani da tutto il mondo, con oltre 100 prodotti, hanno aderito alla raccolta fondi online internazionale per la città di Milano, promossa da Delisart in collaborazione con Monomio Research, attiva dal 10 al 30 giugno.

Il ricavato dalla vendita di oggetti di design, si legge su Hotelmag, opere e prodotti d’arredo, raccolto attraverso la piattaforma Delisart, sarà devoluto al fondo #MilanoAiuta attivato dalla Fondazione di Comunità Milano Onlus, che a Milano Città e nei 56 Comuni delle aree adiacenti, si occupa di potenziare i servizi di prossimità e assistenza domiciliare a favore di anziani soli, persone con disabilità e famiglie fragili.



Sulla pagina web dell’iniziativa Design Charity Funding delisart.com è possibile visionare il catalogo, acquistare gli oggetti e riceverli al proprio indirizzo. Un contatore mostrerà l’andamento del venduto così da condividere quanto verrà devoluto da Delisart a #MilanoAiuta.



Delisart è un nuovo portale internazionale del settore arredamento fondato a inizio anno per offrire al pubblico un palinsesto di prodotti di design personalizzabili e in edizione limitata; l’azienda si propone di promuovere i valori dello slow design, attraverso un’accurata ricerca di artisti, designer e artigiani contemporanei.



“In questo tempo incerto e di difficoltà, vogliamo dare il nostro contributo a Milano – commenta Enea Arienti, fondatore di Delisart -. Abbiamo aperto la nostra azienda qualche mese fa per sostenere i valori dello slow design, ma ci siamo resi conto di vivere un anno particolare, inedito. Ci siamo messi in discussione su come agire, guardando al futuro, e siamo stati travolti anche noi dal desiderio di comunicare i valori di solidarietà e vicinanza. In concomitanza con l’apertura della nostra piattaforma, abbiamo così scelto di avviare una raccolta fondi per #MilanoAiuta, resa possibile grazie al supporto di numerosi artigiani e designer”.