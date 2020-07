Nasce Nuovi Sogni, la app dedicata a chi cerca vacanze open air

10:16

Si chiama ‘Nuovi Sogni’ ed è una app dedicata alle vacanze open air. A realizzarla è CrippaConcept, player italiano della progettazione, realizzazione e vendita di mobile home e lodge tent per il turismo open air e vuole mettere in contatto diretto il Best of Glamour Camping in Italia, e Croazia, Svizzera, Francia e Austria, con tutti i viaggiatori alla ricerca di una soluzione ricettiva di alto profilo, in un contesto naturalistico d’eccezione.

“Nuovi Sogni sarà un ulteriore stimolo a scoprire, a uscire da ciò che si conosce per sperimentare la bellezza pura della vacanza nella natura e le esperienze distinte che i luoghi consentono a chiunque li visiti” dice Sergio Redaelli, titolare di CrippaConcept.



È appena stata resa disponibile sui principali app store: è uno strumento agile che mette in connessione le migliori strutture ricettive open-air che offrono il glamping, con tutti coloro che desiderano trascorrere un’esperienza di vacanza all’aria aperta senza precedenti.