Vacanze, raddoppiano le richieste di prestiti per i viaggi

Malgrado la pandemia e la crisi economica, gli italiani non rinunciano alla vacanza. Anzi, secondo i dati di Younited Credit, quasi il 10% chiederà un prestito per sostenere la spesa delle vacanze.

D’altra parte, secondo la rilevazione di Italiani.coop, che realizza periodiche indagini sui vari aspetti della vita quotidiana degli italiani, il 70% dei nostri connazionali non rinuncerà ad andare in vacanza.



E se il 24% degli intervistati ha sostenuto che che usufruirà del cosiddetto bonus vacanza, il contributo previsto dal Governo, spettante a famiglie con Isee ordinario o Isee corrente al di sotto di una certa soglia di reddito, aumentano gli italiani che hanno intenzione di chiedere un prestito per pagarsi i viaggi estivi.



Secondo Younited Credit, la percentuale di chi accederà a un finanziamento per pagarsi le ferie è quasi raddoppiata rispetto agli anni precedenti.