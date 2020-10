Fondi per il turismo: le novità della manovra

10:40

“Continua a crescere l’impegno per turismo e cultura con le misure contenute nella manovra di bilancio”. Così il ministro per i Beni e le attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini presenta le principali misure per i due comparti.

Il complesso delle misure decise dal Cdm prevede il forte rafforzamento di alcuni investimenti strategici fra i quali interventi per le strutture ricettive, le agenzie di viaggi e le tutele per i lavoratori.



Da sottolineare: la possibilità di spendere il bonus vacanze fino al 30 giugno 2021 (per chi lo avrà scaricato entro il termine già previsto del 31/12/2020); la proroga al 31/12/2021 del Bonus facciate (il credito di imposta del 90% per le spese sostenute per il restauro e il recupero delle facciate degli edifici).



Con i residui non spesi del Bonus vacanze verrà finanziato il prolungamento nel 2020 delle misure di sostegno a lavoratori e imprese del settore turismo, che saranno invece coperte nel 2021 con una parte significativa del fondo di 4 miliardi per i settori più colpiti dalle conseguenze dell’epidemia.



“Ogni intervento - dichiara il ministro Franceschini- sarà discusso e concordato con le organizzazioni del settore turismo”.