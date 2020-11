08:46

Valentina Grandi, presidente Federagit Confesercenti, ha lamentato durante l’audizione in Senato l’insostenibilità della situazione per guide e accompagnatori turistici.

“E’ una situazione drammatica per gli accompagnatori e le guide turistiche, con il lavoro praticamente fermo dal 23 febbraio: i fondi assegnati dal Mibact al comparto sono gravemente insufficienti. Per questo chiediamo ulteriori 60 milioni di euro per poter garantire un minimo di ristoro ai professionisti del settore. Abbiamo inoltre fatto presente il grave ritardo con cui arriveranno le risorse finora stanziate mentre i pagamenti di imposte, tasse e contributi previdenziali non sono stati sospesi. È necessaria, perciò, la defiscalizzazione per il comparto, con l'equiparazione dei lavoratori autonomi professionisti con i datori di lavoro, che con i decreti ristori hanno ottenuto una sospensione ed un posticipo con rateizzazione di tali pagamenti”.



Grandi segnala inoltre la necessità del sostegno al lavoro e all'occupazione, “perché la ripresa sarà molto lenta. Abbiamo quindi proposto di poter collaborare con il Mibact e con il Miur per l'elaborazione di progetti che mettano a sistema le nostre conoscenze specifiche con la valorizzazione del patrimonio storico e artistico, in tutte le sue declinazioni, privilegiando in particolare i luoghi d'arte meno conosciuti e frequentati; indicato lo sviluppo di progetti che prevedano visite guidate finanziate con risorse pubbliche finalizzate a stimolare il turismo di prossimità e il turismo scolastico. Da ultimo abbiamo ribadito la necessità di una legge che riordini le professioni turistiche in tempi rapidi, prima della ripresa del lavoro, e nuovo regole per contrastare l'abusivismo nell'offerta dei nostri servizi online e offline”.