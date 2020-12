Anche l’Austria si piega: turismo bianco in stand-by

09:43

Nessuna fuga natalizia nel Tirolo austriaco per sciare: il governo federale austriaco ha infatti varato una nuova serie di misure cautelative valide durante il periodo delle festività.

Sebbene dal 7 dicembre entreranno in vigore una serie di allentamenti alle attuali restrizioni, con la riapertura di negozi, musei, biblioteche e scuole.



Gli impianti sportivi all'aperto, compresi i comprensori sciistici, potranno riaprire dal 24 dicembre solo ed esclusivamente per i residenti ma rimarranno chiusi almeno fino al 7 gennaio hotel e ristoranti.



Inoltre, dal 19 dicembre al 10 gennaio 2021 rimane l’obbligo di quarantena di almeno 10 giorni per chi arriva da paesi esteri con un alto numero di contagi, con la possibilità di effettuare il tampone gratuitamente dopo cinque giorni.