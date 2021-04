08:02

"I giochi, ovvero le prenotazioni, si stanno facendo ora. E se il buongiorno si vede dal mattino, il Belpaese parte in netto ritardo in una partita in cui i nostri tradizionali rivali - Grecia e Spagna su tutti - stanno già giocando". Nelle parole del presidente di Federalberghi Bernabò Bocca c’è tutto l’allarme del settore per la partita estiva contro i competitor. Una partita che ci vede partire svantaggiati e sul cui esito finale pesano molte incognite.

