Italia tutta in zona gialla. Entro giugno si spera nel passaggio alla fascia bianca

10:12

Italia verso la zona bianca? Sembrerebbe proprio di sì, almeno a giudicare dagli ultimi dati. Da oggi infatti tutte le regioni sono passate nella fascia gialla. Ultima in ordine di tempo, la Valle d’Aosta.

E il calo costante dei contagi, come sottolineato dal Sole 24Ore, rafforzato dall’aumento della copertura vaccinale, ha innescato un circolo virtuoso che potrebbe portare quasi tutto il Paese in fascia bianca entro giugno. Con tre regioni, Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna, che hanno già le carte in regola per la promozione dal 31 maggio. Altre quattro, ovvero Veneto, Abruzzo, Umbria e Liguria, potrebbero diventare bianche dal 7 giugno. E a seguire, Lombardia, Emilia-Romagna e Lazio potrebbero raggiungerle dal 14 giugno.



La zona bianca è un traguardo particolarmente utile per far ripartire il turismo, in quanto non è soggetta a coprifuoco, che in base alla norma nazionale dovrebbe essere abolito solo il 21 giugno e tutto è aperto e operativo. Valgono solo le regole di comportamento relative a mascherina e distanziamenti