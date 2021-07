Meet The ChaMPIons: a Torino il Mice riparte con la convention annuale di Mpi

15:03

Trentesimo appuntamento con la convention annuale del capitolo italiano di Mpi. La ripartenza degli eventi è stata inaugurata da un centinaio di meeting professional a Torino in occasione di ‘Meet The ChaMPIons’.

L’edizione 2021 è stata ospitata dal capoluogo piemontese in partnership con VisitPiemonte e con il supporto organizzativo di Convention Bureau Turismo Torino e Provincia, Atl Langhe Monferrato Roero e una rete di partner locali coinvolti attivamente.

Pubblicità

Partner dell’edizione torinese dell’evento associativo anche Enit Italia. “La Convention Mpi che si è appena chiusa a Torino, in occasione dell'avvio degli eventi in presenza in Italia evidenzia la rilevanza della meeting industry per l'economia italiana e l'urgenza di ripartire dal mercato domestico ed europeo”, ha dichiarato Maria Elena Rossi, direttore marketing e promozione.

“L’emozione di ritrovare colleghi e amici in presenza è stata fortissima e non avremmo potuto tagliare il nastro della nuova stagione degli eventi meglio di come avvenuto a Torino, tra stima, entusiasmo e grande coinvolgimento di tutti i partner e partecipanti all’evento – commenta Luca Vernengo, presidente di Mpi Italia -. Siamo felici che l’impegno profuso da tutto il board, in sinergia con i partner piemontesi, sia stato percepito dai partecipanti e ci abbiano regalato un’esperienza bellissima a Torino. Ripartiamo tutti da Torino”.



“E’ stata una vera emozione ospitare a Torino, un anno dopo la data inizialmente fissata, la 30a Convention di Mpi Italia Chapter alla presenza di circa 100 tra i maggiori professionisti della meeting industry: un importante momento simbolico e di buon auspicio per la ripartenza degli eventi in presenza. Tre giorni nei quali abbiamo alternato momenti di riflessione e confronto con esperti italiani e stranieri, con momenti relazionali, di networking e di scoperta delle numerose attrattive piemontesi tra Torino e il territorio di Langhe, Monferrato e Roero – ha aggiunto il direttore generale di VisitPiemonte, Luisa Piazza -. La Convention è stata un’occasione di arricchimento per tutti i partecipanti, grazie ai tanti contributi portati dai rappresentanti di istituzioni, aziende, realtà culturali. I vari momenti di incontro, dopo lunghi mesi di incertezza, sono stati una vera ventata di ottimismo. Da parte di VisitPiemonte un grazie a Mpi Italia, Turismo Torino-Convention Bureau, Ente Turismo Langhe, Monferrato e Roero, e a tutti coloro che hanno lavorato per la riuscita dell’iniziativa, con l’augurio che si apra una nuova stagione di successi per il settore del Mice piemontese e italiano”.



Soddisfatta anche Marcella Gaspardone, marketing, pr e convention bureau manager di Turismo Torino e Provincia. “Con Mpi vantiamo una lunga collaborazione attivata negli anni e siamo onorati che ancora una volta la nostra città abbia ospitato una convention dell’associazione".

In occasione dell’evento si è insediato ufficialmente il nuovo board Mpi Italia 2021-2022, guidato da Luca Vernengo presidente e Giuseppina Cardinale president elect.