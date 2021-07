Fiumicino: parte il riconoscimento biometrico per i passeggeri di Delta Air Lines

di Paola Trotta

08:47

Al via il riconoscimento biometrico per i passeggeri in partenza da Fiumicino con Delta Air Lines. Attraverso l'identificazione biometrica del volto, le procedure di accettazione e imbarco da e per gli "Delta - afferma Roberto Ioriatti, senior vice president transatlantic & transpacific pricing & revenue di Delta Air Lines - continua a guidare il mercato con innovazioni. Siamo stati la prima compagnia aerea a lanciare un terminal biometrico negli Stati Uniti e grazie a questa partnership con Aeroporti di Roma offriamo questa soluzione tecnologica come opzione veloce e conveniente per i passeggeri del nostro hub italiano".

Le rotte di Delta si arricchiranno con il lancio del collegamento diretto Roma-Boston, previsto dall'inizio diagosto. Per Adr questo progetto rientra in una più ampia strategia che punta su digitalizzazione, sicurezza, innovazione e sostenibilità per fissare i nuovi standard dell'aeroporto del futuro.

"In questi mesi di pandemia - spiega Ivan Bassato, chief aviation officer di Adr - il nostro obiettivo è stato quello di continuare a offrire un'esperienza di qualità e sicurezza. Stiamo viaggiando verso un'era di grande innovazione che coinvolgerà tutto il settore del trasporto aereo. Il progetto che prende il via oggi va esattamente in questa direzione: garantire il decollo della connettività del futuro".