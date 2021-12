11:00

Oggi la cabina di regia dell’Iss e del Ministero dovrebbe decidere la sorte di Liguria, Veneto, Marche e Provincia di Trento, territori che hanno superato le soglie di sicurezza e dovrebbero quindi passare in zona gialla.

Le quattro aree raggiungerebbero quindi il Friuli Venezia Giulia, la Calabria e Bolzano che sono già in giallo.



Regioni in bilico

Altre regioni sono in bilico, come come l’Emilia Romagna, che supera il livello di guardia per le terapie intensive, e la Lombardia.

Lombardia e Emilia Romagna potrebbero finire in giallo il 27, se i dati della settimana prossima continueranno a peggiorare. Non sono buoni neanche i numeri del Lazio, che però sta vedendo un miglioramento.



Su tutte le Regioni incombe inoltre l’incognita della variante Omicron, che in Italia circola ancora poco ma che quando arriverà farà alzare tutti i numeri.