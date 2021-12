09:11

La curva dei contagi ha ricominciato a risalire velocemente e il Governo corre ai ripari varando l’ultimo decreto anti-Covid dell’anno con una serie di nuove restrizioni che entreranno in vigore dal 10 gennaio per cercare di contrastare l’avanzata del virus.

Innanzitutto l’estensione dell’utilizzo del Super green pass, che diventa obbligatorio quasi ovunque, anche per entrare in albergo, alle terme e andare in una fiera. Sarà necessario essere in possesso anche per salire su treni, bus, metro e tutti gli altri mezzi di trasporto, così come per accedere agli impianti di sci e in tanti altri luoghi di socialità e svago. Anche negli stadi tornerà la capienza al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.



Niente quarantena per chi ha la terza dose

Dopo un confronto serrato sia in cabina di regia, sia in Cdm, spiega Ansa, non è passata la linea rigorista di chi chiedeva di estendere l’obbligo del Super green pass a tutte le categorie di lavoratori.



Per evitare, poi, la paralisi dei servizi essenziali cambiano anche le regole della quarantena, cui non dovranno più sottoporsi i vaccinati con tre dosi oppure coloro che sono immunizzati con due dosi da meno di quattro mesi.



Per quanto riguarda, invece, la scuola per ora il Governo ha deciso di tenere aperte le classi: si tornerà sui banchi il 10 gennaio.