Da lunedì prossimo otto regioni a rischio zona arancione

15:20

Lunedì 17 gennaio potrebbe segnare l’ingresso in zona arancione di otto regioni italiane. La notizia giunge dopo l’allerta dell’Oms, che aveva avvertito come la variante Omicron "entro 2 mesi contagerà il 50% degli europei".

Da lunedì 17 gennaio, secondo gli ultimi dati Agenas riportati da Quotidiano Nazionale, a rischiare il passaggio in zona arancione sarebbero il Piemonte, la Liguria, la Sicilia e la Calabria.

Resta in bilico la Valle D'Aosta, mentre oltrepassano il limite delle rianimazioni e si avvicinano alla soglia dei ricoveri anche le Marche e il Friuli Venezia Giulia.

Per quanto riguarda la Lombardia, il presidente della Regione, Attilio Fontana, ha dichiarato che "la direzione è sicuramente quella" della zona arancione, ma i dati lasciano ancora margini per evitare il cambio di fascia già da lunedì prossimo.



Ci sono infine altre due Regioni che presentano valori oltre il limite delle terapie intensive, ma dovrebbe almeno per ora restare gialle per i ricoveri ancora sotto al limite: la Provincia autonoma di Trento e il Lazio.

Per il momento, sono in zona bianca Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Umbria, mentre nessuna regione sembra per ora avvicinarsi al rischio di zona rossa.



Chi ha la certificazione verde in zona arancione può spostarsi liberamente tra Comuni della sua regione o anche andare in altri territori. Chi non la ha, può muoversi con mezzi privati solo per motivi di lavoro, salute o necessità. Serve inoltre il Super Green pass per accedere ai negozi nei centri commerciali, nei giorni festivi e prefestivi e per partecipare ad attività sportive di contatto, anche all’aperto.