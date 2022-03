17:13

“Siamo soddisfatti da tutti i punti di vista e da qui, sicuramente, riparte il turismo”. Queste le parole con cui Angioletto de Negri, ideatore della Bmt, commenta il bilancio della manifestazione di Napoli, cui hanno partecipato 400 espositori, 100 buyer italiani e 70 internazionali.

Un’occasione, per le associazioni di categoria, per sottolineare le difficoltà del comparto, ma anche i segnali di ripresa. “Il turismo fortunatamente da qualche settimana è ripartito - evidenzia il presidente di Fto Franco Gattinoni -, ma è ripartito con già dei mesi in cui non abbiamo lavorato. È chiaro che anche quest’anno è un anno difficile però dobbiamo crederci, finalmente abbiamo le destinazioni aperte sia in entrata che in uscita, dobbiamo migliorare un po’ tutti questi vincoli rimasti ancora in essere. Con ottimismo ma anche con un sano realismo, siamo in un momento ancora molto difficile".



I ristori servono ancora

A insistere sulla necessità di un aiuto da parte del Governo al settore è Andrea Mele, vicepresidente vicario di Astoi: “Continuiamo a chiedere con insistenza al governo ulteriori ristori, ma soprattutto una protezione per i nostri dipendenti con ammortizzatori sociali straordinari almeno fino a giugno, se non fino a settembre 2022".



L'importanza dell'incoming

Alla Bmt hanno partecipato anche 12 Regioni e sull’importanza dell’incoming interviene la presidente Fiavet, Ivana Jelinic: "Crediamo nei nostri territori, nelle bellezze e nelle opportunità che sanno creare e per il volano che possono essere per le nostre imprese - sottolinea -. Chiaramente il nostro impegno è ora più che mai per permettere e dare più strumenti possibili alle nostre aziende per potersi specializzare sempre di più su questo segmento di mercato che riteniamo indispensabile”.



A mettere invece l’accento sul turismo enogastronomico la direttrice generale Enit, Roberta Garibaldi: "Il turismo enogastronomico - spiega - ripropone la sua forza anche quest'anno, che sarà caratterizzato ancora da un turismo domestico, ed è una delle esperienze più apprezzate dagli italiani stessi”.