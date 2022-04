Imprenditoria femminile, da maggio le domande per gli incentivi

13:33

Prende il via il Fondo del ministero dello Sviluppo economico che incentiva le donne ad avviare e rafforzare nuove attività imprenditoriali per realizzare progetti innovativi.

Le agevolazioni, si legge su Hotelmag, saranno concesse a fronte di programmi di investimento nei settori commercio e turismo, artigianato, trasformazione prodotti agricoli, fornitura di servizi, industria. Si tratta di un intervento cardine inserito tra le priorità del Pnrr, a cui il Mise ha destinato 200 milioni di euro con l’obiettivo di supportare la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili.



A partire da maggio potranno essere presentate le domande per richiedere contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, secondo il calendario delle date di apertura degli sportelli per la presentazione delle domande, che saranno gestiti da Invitalia per conto del Mise.



L'articolo completo è disponibile su Hotelmag a questo link.