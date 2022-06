Concessioni balneari: le regole per le strutture turistico-ricettive

13:29

Il Senato ha approvato ufficialmente il disegno di legge sulla concorrenza, che contiene un articolo per la riassegnazione delle concessioni demaniali con finalità turistico-ricreativa entro il 31 dicembre 2024.

La soluzione individuata, si legge su Hotelmag, pur non rispondendo in toto alle istanze avanzate da Federalberghi, contiene precisazioni che possono favorire la tutela dei concessionari attuali e una menzione delle peculiarità delle strutture turistico-ricettive. A questo riguardo è previsto che, in sede di affidamento della concessione, “ci debba essere adeguata considerazione degli investimenti, del valore aziendale dell’impresa e dei beni materiali e immateriali, della professionalità acquisita anche da parte delle imprese turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali, oltre alla valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell’ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale”.



È, inoltre, previsto che le concessioni balneari siano affidate sulla base di procedure selettive nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e adeguata pubblicità, da avviare in anticipo rispetto alla scadenza. Dovranno anche essere definiti criteri uniformi per la quantificazione dell’indennizzo per il concessionario uscente, a carico del concessionario subentrante.