di Amina D'Addario

08:03

Continua a dominare il Belpaese tra le scelte per le vacanze estive degli italiani. A confermare che la riapertura dei confini non ha ancora riportato la piena fiducia tra i viaggiatori nostrani è la ricerca Future4Tourism curata da Ipsos.



Lungo raggio ancora penalizzato

Secondo le rilevazioni, quest’estate il 71% dei connazionali rimarrà in Italia, ben 9 punti percentuali in più rispetto al pre-pandemia. Il 17% opterà per destinazioni europee e solo il 5% per mete extra-Ue, esattamente la metà di quello che accadeva nel 2019. Ma la propensione a non allontanarsi troppo da casa si conferma anche per il prossimo autunno, quando il 55% dei connazionali passerà le vacanze nella Penisola, contro il 26% deciso a trascorrerle in Europa e il 10% in mete extra Schengen. Una quota inferiore rispetto al 36% degli italiani che tre anni fa si dichiaravano pronti a viaggiare nel Vecchio Continente e al 14% dei viaggiatori lungo raggio del pre-pandemia.



La conferma della montagna

Tornando alle vacanze estive, è però la ricerca di location alternative ad avere cambiato in maniera permanente le decisioni dei viaggiatori. Se infatti le destinazioni balneari continuano a intercettare il 60% delle preferenze, si stabilizza dall'altra parte la buona performance delle mete montane, selezionate nelle ultime estati dal 22% dei connazionali, contro il 16% del 2019. Ancora in difficoltà le città d’arte, mete d’elezione per il 17% degli intervistati, contro il 26% di tre anni fa. “La pandemia ha portato gli italiani a sperimentare nuove location di viaggio come la montagna, che - osserva Katia Cazzanica, direttore di ricerca Ipsos – continua a essere scelta da un’ampia fetta di connazionali, i quali seguitano a ripercorrere la stessa strada perché soddisfatti della proposta testata in pandemia”.



La top five delle Regioni

A intercettare oltre la metà della domanda estiva degli italiani, sono però solo cinque regioni: Sardegna e Puglia (12%), Sicilia (10%), Trentino-Alto Adige (9%) ed Emilia-Romagna (8%).