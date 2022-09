Gli alberghi e l’energy surcharge, Focus aeroporti e TTG Star sul prossimo numero di TTG Magazine

15:55

Il rincaro dei costi energetici che si è abbattuto sugli alberghi sta generando non pochi timori nel comparto, preoccupato del possibile aggravarsi della situazione durante la stagione invernale. E la soluzione di un’energy surcharge a carico degli ospiti delle strutture sembra non convincere gli albergatori. Sul prossimo numero di TTG Magazine, in distribuzione il 3 ottobre e online sulla digital edition, il tema sarà al centro dell’inchiesta realizzata fra gli addetti ai lavori, che analizzeranno punti critici e possibili soluzioni al problema.

Pubblicità

Sullo stesso numero, spazio anche a un focus speciale sugli aeroporti, che stanno attraversando una fase di forte recupero dei flussi, accompagnata però dalle difficoltà organizzative nella gestione dei passeggeri in transito.



E ancora, ultimi giorni per votare TTG Star – Personaggio dell’anno, il contest ideato da TTG Italia in collaborazione con TTG Travel Experience. Il vincitore verrà premiato in fiera a Rimini durante i giorni della manifestazione.



Sempre sul tema della fiera in programma fra poco, un servizio è poi dedicato a una prima selezione degli eventi da non perdere.

Fra i temi toccati anche il rilancio di Beachcomber, con l’intervista a Sheila Filippi e Rico Paoletti.