18:30

Tempi record per la presentazione della lista dei ministri messa a punto da Giorgia Meloni, che ha accettato senza riserva l’incarico conferitole dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, di guidare il prossimo Governo. Meloni, che è fra l’altro la prima donna a presiedere il Consiglio dei ministri, ha definito i nomi dei ministri.

Resta il Ministero del Turismo

Innanzitutto una buona notizia per il comparto, con la riconferma del Turismo come Ministero a se stante, alla cui guida è stata indicata Daniela Santanchè (nella foto).



Gli altri incarichi

Vicepremier e ministro delle Infrastrutture sarà Matteo Salvini, mentre vicepremier e ministro degli Esteri sarà Antonio Tajani. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio è Alfredo Mantovano.

Questi gli altri nomi presentati da Meloni: all’Economia Giancarlo Giorgetti; all’Interno Matteo Piantedosi; allo Sviluppo economico, delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso; alla Giustizia Carlo Nordio; alla Difesa Guido Crosetto; alla Salute Orazio Schillaci; alle Riforme Maria Elisabetta Alberti Casellati; al Lavoro Marina Elvira Calderone; all’Istruzione e Merito Giuseppe Valditara; a Università e Ricerca Annamaria Bernini; agli Affari europei, politiche di coesione e Pnrr Raffaele Fitto; all’Ambiente e Sovranità ecologica (ex ministro della Transizione ecologica) Gilberto Pichetto Fratin; alla Famiglia, Natalità e Pari opportunità Eugenia Roccella; agli Affari regionali e Autonomie Roberto Calderoli; alla Cultura Gennaro Sangiuliano; a Sport e Giovani Andrea Abodi; alla Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo; alle Politiche del Mare e Sud Sebastiano Musumeci; alla Disabilità Alessandra Locatelli; ad Agricoltura e Sovranità alimentari Francesco Lollobrigida; ai Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani.