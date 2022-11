Lutto per la morte di Giuseppe Bono, per vent’anni alla guida di Fincantieri

14:44

Si è spento Giuseppe Bono, nome molto noto negli ambienti della cantieristica e delle crociere. Calabrese, nato a Pizzoni in provincia di Vibo nel 1944, come riporta Ansa, Bono dall'aprile del 2002 fino ad aprile di quest'anno era stato al vertice di Fincantieri. Proveniva da Finmeccanica dove era entrato nel 1993 e dove aveva ricoperto vari ruoli. Chi lo ha incontrato durante i vari delle numerose navi realizzate da Fincantieri nel corso degli anni lo ricorda come un manager dal temperamento acceso, dalla battuta sempre pronta ma anche dalla grande passione per il suo lavoro.

"Con grande dispiacere ho appreso la notizia della morte di Giuseppe Bono. Maiora premunt - mi aveva scritto appena qualche giorno fa, in un veloce scambio di messaggi - ha commentato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti -. Le sue ultime parole, per quanto mi riguarda: anche in quel motto ho letto ancora una volta tutta la sua passione e amore per l'industria italiana".