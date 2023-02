08:04

La notizia c'è ed è di quelle che il mercato attendeva da tempo: il 2022 si è rivelato l'anno della svolta, con i viaggiatori che sono tornati a muoversi in giro per il mondo e i numeri che in azienda hanno ripreso a correre.

Il trend evidenziato porta la firma dell'Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo del Polimi, che nell'annuale ricerca presentata a Milano ha certificato alcune tendenze ormai consolidate.

Umberto Bertelè, chairman degli Osservatori Digital Innovation, chiarisce subito come alcuni dei temi già evidenziati nel 2021 si siano riproposti e consolidati nel 2022: "La pandemia ha accelerato alcuni cambiamenti già in atto. Sicuramente la spinta al remote working in località di vacanza, ma anche l'impulso a una modalità di turismo sostenibile e attenta all'ambiente e lo sviluppo del metaverso".



Tutti temi che influenzeranno anche il 2023, insieme a un nuovo modello di business travel, a un turismo avventura che fa perno sulla realtà aumentata, a un modo di fare camping 'evoluto' e anche alla rinnovata attenzione verso le località che fanno da set a film e serie tv.



"Anche le crociere stanno cambiando, con il recente interesse dimostrato dalle grandi catene alberghiere per questo segmento.

Si riconferma poi la spinta al lusso, con una gran quantità di strutture a 5 stelle in progressiva apertura".



Il servizio completo, con tutti i dati e i trend raccolti dall'Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo del Polimi, è disponibile sull'ultimo numero di TTG Magazine, online sulla digital edition