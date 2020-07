Compagnie aeree nella morsa del load factor

08:02

Comanda il load factor. E in questo caso ha costretto Blue Panorama ad alzare bandiera bianca per i voli diretti in Grecia. Ancora troppe paure e il traffico passeggeri che si muove lentamente.

La compagnia di Luca Patanè ha annunciato la sospensione dei collegamenti verso la Grecia, perché su alcune tratte volare con il 20% del fattore di occupazione non è pensabile.



Chiaro che le agenzie di viaggi siano andate su tutte le furie, perché quel poco di venduto (estero) finisce ora nell’album dei ricordi. Ma le tante restrizioni e le difficoltà economiche stanno pesando più del previsto con le compagnie aeree in agitazione. Basta guardare con attenzione lo schedule dei voli tutti i giorni dove spiccano cancellazioni o spostamenti. Una situazione destinata a durare almeno per tutta l’estate.