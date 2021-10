Tanti corteggiatori per I Grandi Viaggi

11:23

Nominato tante volte e nei pensieri di molti. Il tour operator I Grandi Viaggi è al momento una delle aziende più “ricercate” del mercato per la sua storia, il brand e l’offerta.

La pandemia Covid ha messo in ginocchio molte aziende, mentre altre sono uscite invece rafforzate da questo periodo difficile.



Per questo sono alla ricerca del colpo a sensazione per alzare il livello. E così torna in campo l’idea I Grandi Viaggi per mille motivi. Anche se al momento pare che nessuno si sia ancora affacciato sulla porta di casa della famiglia Clementi. Siamo ancora nella fase di studio, ma sarà bene tenere a mente che già in altri momenti il presidente Luigi Clementi rimandò al mittente alcuni emissari dei fondi di investimento.