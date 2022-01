Una storia già scritta

08:04

Ego Airways appare ormai come un’altra delle storie tristi del trasporto aereo nazionale.

Entrando sul web nella pagina istituzionale del vettore si legge: “Ego Airways informa che per i rimborsi per i voli cancellati è possibile contattare il call center all’indirizzo email callcentre@egoairways.com”. In mezzo a tutto questo voli cancellati, scarsa comunicazione e una stagione di pochi alti e tanti bassi.



Peccato dover annoverare anche Ego tra le imprese del trasporto aereo mai decollate. Per una compagnia, con sede legale a Milano, che nella presentazione si definiva “compagnia aerea italiana nata per offrire un servizio di trasporto veloce per raggiungere zone d’Italia non sempre ben collegate”.



Come successo in molti altri casi tra qualche mese torneremo a sentire parlare di Ego Airways, perché qualcuno si presenterà sul mercato per ripartire offrendo qualità e servizi. Ma con l’aria che tira sul mercato la ripartenza di questo vettore appare complicata, quasi impossibile.