Questione di Ego

15:30

E’ uscita dal mercato in modo silenzioso. Anche Ego Airways come già spiegato e raccontato su questa agenzia stampa ha finito per alzare bandiera bianca. Secondo quanto spiegano in una nota i sindacati Anpac e Anpav “si sta cercando di rilanciare la compagnia aerea attraverso una cessione di tutti gli asset aziendali”.

Ma in questa fase con una situazione di mercato che mette in difficoltà persino i grandi trasportatori internazionali non si intravedono soluzioni nell’immediato per Ego.



Resta da capire perché questa industria sia così inseguita e ricercata malgrado non offra marginalità degne di nota e non usufruisca di grandi agevolazioni.



Chi investe si trova spesso a fronteggiare leasing (per gli aerei) pesanti e una competizione sfrenata. L’avvicinarsi della stagione estiva potrebbe riportare alla luce nuove avventure. Serviranno in ogni caso un progetto di largo respiro e una cassaforte piena.