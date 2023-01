Senza rivali

14:03

Nulla di nuovo. La conferma che l’Italia rimane centrale nel piano di sviluppo di Ryanair. Perché di sviluppo ha parlato Michael O’Leary raccontando di nuove rotte e di macchine in arrivo. Il resto su Ita e Lufhansa e le tasse aeroportuali sono il solito contorno per prendere spazio sui media. La conferma però rimane e conferma il fatto che Ryanair domina da anni il mercato italiano.

Se la pandemia aveva in qualche modo messo in discussione il modello di business, la stagione ‘23 andrà probabilmente a confermare che gli irlandesi sono sempre più leader delle tratte point to point.