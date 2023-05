La regola del 9

15:12

L’epoca del 9 è finita. Ryanair attraverso i suoi manager ha spiegato a chiare lettere che i biglietti aerei non torneranno più a quella tariffa “impossibile”.

E’ stato per lunghe stagioni il prezzo di lancio che ha avvicinato al trasporto aereo milioni di viaggiatori. Diciamo che 9,99 è stata la tariffa che ha permesso a Ryanair di viaggiare con tassi di occupazioni impensabili a volte su rotte misteriose (o quasi). Il post pandemia ha invece chiarito che non sarebbe stato possibile tornare al 9,99 di antica memoria. A dirla tutta neppure a 19,99 euro (senza bagagli, precedenze varie e altre ancillary).



Semplicemente i costi sono lievitati, per tutti, ed ora la differenza tra low cost e compagnie aeree tradizionali dovrebbe assottigliarsi. Dovrebbe, perché Ryanair continua ad avere un vantaggio su tutti. Anche su quelle linee aeree che si definiscono low cost. Non ci sarà più il 9,99 ma Ryanair continua a guidare il gruppo in modo indiscusso.