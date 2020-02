Sncf e l'app per la cultura

15:57

Il tool si chiama 'Esperienze', è transfrontaliero e intrattiene i passeggeri sui viaggi tra Parigi e Milano

l suo nome è ‘Esperienze’ ed è l’app trasfrontaliera lanciata da SncfVoyages Italia per intrattenere i passeggeri durante i viaggi in treno fra Parigi e Milano.

La società francese, che collega tre volte al giorno Italia e Francia grazie a Tgv con fermate anche a Torino e Lione, punta a migliorare l’esperienza di bordo con cinque funzionalità contenute su Esperienze.

Meet, pensata per mettere in contatto viaggiatori con gli stessi interessi; Panorama, per scoprire in tempo reale i 50 punti di interesse selezionati fra Parigi e Milano; City-Guide, grazie a cui si possono prenotare taxi e camere d’albergo; Quiz e Onboard Service, disponibili sia in francese che in italiano. L’app è disponibile anche senza wifi e scaricabile gratuitamente: l’obiettivo è quello di evidenziare la ricchezza della cultura sia francese che italiana, valorizzando il tempo trascorso sul treno.

Parigi-Lione su Ouigo

Intanto, Sncf ha annunciato che il Tgv a basso costo Ouigo servirà il centrodi LIone da Parigi dal prossimo 1 giugno con tre viaggi andata e ritorno al giorno. Fino ad ora Ouigo ha servito Lione fermandosi all’aeroporto Saint Exupery. Una scelta strategica per Sncf, pochi mesi prima dell’apertura alla concorrenza della linee ad Alta velocità, nel dicembre 2020.