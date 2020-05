Spiagge, città e long weekend: le proposte di Carrani

11:17

“Noi saremo pronti da giugno con la nostra offerta, ma si presume che fino a luglio il mercato nazionale non si riaprirà. Il nostro prodotto però è già completo: le città d’arte, e poi Campania, Puglia e Sicilia”. E ancora weekend lunghi piuttosto che settimane, perché “possiamo supporre che i prezzi saranno più alti, mentre la capacità di spesa sarà ridotta”. Chiara Gigliotti, general manager di Carrani Tours, racconta così la voglia di ripartire che sta spingendo l’operatore a costruire prodotti con tutte le garanzie di sicurezza da proporre al mercato, prima quello italiano e poi quello internazionale. “Credo potremmo in maniera graduale tornare a puntare anche sulla piattaforma internazionale, ma molto dipende dalla possibilità di muoversi a livello globale” dice Gigliotti.

Fra le proposte per l’estate il progetto ‘Small-group’, dedicato a gruppi di massimo 8 persone, che prevede la visita delle città d’arte con guida, con un servizio personalizzato che mette a disposizione per gli spostamenti anche un minivan dedicato. “È una soluzione anche per le famiglie, per le quali nel tempo avevamo già studiato formule di visita delle città differenziate, che tengano conto della presenza o meno di bambini” dice la general manager. Altra linea è quella dei tour di lusso Fantasia, pensati come circuiti in treno o con macchina privata e a richiesta anche con autista.

“Per la prima volta metteremo a disposizione pacchetti che non prevedono il trasporto, in particolare per il prodotto mare - dice ancora Gigliotti - perché siamo consapevoli che l’esigenza di viaggiare il maniera ‘privata’ sarà fra quelle principali”.